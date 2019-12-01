Mujer sufre infarto mientras pagaba su recibo de agua en Reynosa, Tamaulipas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 22:57:15
Reynosa, Tamaulipas, a 20 de agosto de 2025.- Una adulta mayor falleció este miércoles, después de sufrir un infarto cuando se encontraba realizando trámites en las oficinas de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en Reynosa, Tamaulipas.

De acuerdo a información de las autoridades, los hechos se registraron minutos antes del mediodía, en el inmueble ubicado en la calle Río Panuco y José Escandón, en la colonia Longoria.

Según testigos que presenciaron los hechos, la victima de 65 años de edad, estaba realizando varios trámites cuando refirió que se sentía mal, por lo que la ayudaron a sentarse en una silla y enseguida perdió el conocimiento, por lo que solicitaron apoyo al número de emergencias.

Cuando llegaron los paramédicos, intentaron reanimarla, pero a pesar de los esfuerzos, la mujer ya no contaba con signos de vida.

Ante esto, llegó personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, para realizar el levantamiento del cuerpo, además de que entrevistaron a su esposo.

Noventa Grados
