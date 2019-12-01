Mujer se estrella contra poste de luz en Celaya, Guanajuato; cables evitaron desgracia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 10:48:37
Celaya, Guanajuato, 10 de marzo del 2026.- Dos lesionados fue el saldo de un aparatoso accidente registrado la mañana de este martes en la Alameda en la ciudad de Celaya, Guanajuato.

Era alrededor de las 8 de la mañana cuando una mujer y un menor iban a bordo de un vehículo y circulaba sobre la calle Cristóbal Colón con dirección a incorporarse a Aguilar y Maya cuando repentinamente por causas hasta el momento desconocidas, la conductora se impactó contra un poste de energía eléctrica, lo que ocasionó que debido a los cables se evitara que le cayera de lleno al vehículo.

Lo sucedido fue informado a las autoridades a través de la línea de emergencias 911, por lo que se desplazaron al sitio elementos de policía y tránsito vial, así como Protección Civil, quienes informaron a Comisión Federal de Electricidad sobre el daño en el poste.

Al llegar autoridades observaron un auto Kia Rio en color azul impactado en el poste, el cual se encontraba inclinado y al interior a una mujer y un menor de edad de alrededor de 5 años, quiénes fueron atendidos y llevados a un centro médico para su valoración.

Personal de autoridades competentes llevarán a cabo las averiguaciones correspondientes para determinar causas del percance.

