Muere motociclista en Villas del Pedregal de Morelia, Michoacán 

Muere motociclista en Villas del Pedregal de Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 10:27:15
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 10 de marzo 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al accidentarse con la motocicleta que conducía, un hombre perdió la vida, hechos registrados sobre la avenida al C5, en Villas del Pedregal, de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida vialidad, se había registrado un accidente fe motocicleta y esta se estaba quemando.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes encontraron tendido en el pavimento a un hombre el cual ya no presentaba signos vitales situación por laque se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio persona de la FGE quiera dieron fe del levantamiento del cuerpo del individuo que feneció a consecuencia de la caída de la moto, mismo que fue enviado al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Mujer se estrella contra poste de luz en Celaya, Guanajuato; cables evitaron desgracia
Defensa intentó capturar con vida al "Mencho"; pruebas de su abatimiento están en la FGR: general Trevilla
Hallan a persona sin vida en la Morelia-Aeropuerto; habría caído de un puente
Muere motociclista en Villas del Pedregal de Morelia, Michoacán 
Más información de la categoria
Sheinbaum responde a críticas por adelantarse a elecciones de 2027: “Es lo que decidió Morena”
Recuperan cuerpo del tercer trabajador tras colapso de edificio en la CDMX
Harfuch presume más de 46 mil detenidos, miles de armas y toneladas de estupefacientes aseguradas durante sexenio de Sheinbaum
Michoacán reduce 41.5% el promedio diario de homicidio doloso durante último año
Comentarios