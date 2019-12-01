Muere motociclista en Villas del Pedregal de Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 10:27:15

Morelia, Michoacán, a 10 de marzo 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al accidentarse con la motocicleta que conducía, un hombre perdió la vida, hechos registrados sobre la avenida al C5, en Villas del Pedregal, de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida vialidad, se había registrado un accidente fe motocicleta y esta se estaba quemando.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes encontraron tendido en el pavimento a un hombre el cual ya no presentaba signos vitales situación por laque se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio persona de la FGE quiera dieron fe del levantamiento del cuerpo del individuo que feneció a consecuencia de la caída de la moto, mismo que fue enviado al Semefo para los efectos de ley.