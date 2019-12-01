Michoacán reduce 41.5% el promedio diario de homicidio doloso durante último año

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 10:11:31
Morelia, Michoacán, 10 de marzo de 2026.- En Michoacán, el promedio diario de homicidio doloso disminuyó 41.5 por ciento durante el primer bimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con cifras dadas a conocer por Marcela Figueroa Franco, secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la Conferencia del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. 

Este resultado coloca a la entidad entre los 26 estados del país que lograron reducir este delito.

Además, Michoacán se ubica actualmente en el lugar 13 a nivel nacional en número de víctimas de homicidio doloso, dejando atrás su posición dentro de los primeros 10 estados con mayor incidencia en el país.

Mientras que José Antonio Cruz Medina, secretario de Seguridad Pública estatal, detalló que estos avances reflejan el trabajo coordinado entre la Guardia Civil y las instituciones de los tres órdenes de Gobierno para fortalecer las acciones de seguridad y consolidar condiciones de paz en el estado.

