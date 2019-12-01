Hallan a persona sin vida en la Morelia-Aeropuerto; habría caído de un puente

Hallan a persona sin vida en la Morelia-Aeropuerto; habría caído de un puente
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 10:30:39
Charo, Michoacán, a 10 de febrero 2026..- El cuerpo sin vida de un individuo fue hallado en las carreteras Morelia-Aeropuerto, en el munciipio de Charo, Michoacán, se presume que el ahora occiso habría caído de lo alto de un puente.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida carretera en las inmediaciones de Ciudad Salud, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Actuó seguido se constituyó en el lugar personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual con base en las lesiones que presentaba habría caído de lo alto de un puente, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

