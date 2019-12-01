Defensa intentó capturar con vida al "Mencho"; pruebas de su abatimiento están en la FGR: general Trevilla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 10:46:40

Ciudad de México, a 10 de marzo 2026.- El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que su dependencia intentó capturar con vida a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes "El Mencho", durante el operativo que se desarrolló el pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, el general secretario indicó que las Fuerzas Armadas desplegadas pidieron al entonces líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se rindiera, sin embargo, sus hombres comenzaron a disparar contra las autoridades, lo que derivo en un enfrentamiento en el que el capo resultó herido de gravedad.

“El Mencho hizo fuego y el personal, en defensa de su vida, tuvo que hacer uso de su armamento”, señaló.

En ese sentido, aseguró que toda operación militar se rige por órdenes específicas que obligan al personal a actuar bajo protocolos estrictos y evitar el uso indiscriminado del armamento.

“Todo el personal tiene que apegarse a la ley nacional de uso racional de la fuerza; no pueden utilizar su armamento si no está en peligro su vida o la de sus compañeros, y este fue el caso”, afirmó el mando militar.

Además, dio a conocer que conforme al protocolo militar, tras resultar herido el líder criminal se le proporcionaron primeros auxilios y se solicitó apoyo aéreo para su traslado.