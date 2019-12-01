Mujer pierde la vida y su esposo resulta herido en ataque armado, en Apatzingán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 08:43:17
Apatzingán, Michoacán, a 5 de septiembre 2025.- Un saldo de una mujer muerta y un hombre herido fue el que dejó el ataque a balazos del que fue objeto una pareja, hechos registrados en el rancho los Cuiniques, perteneciente al municipio de Apatzingán, Michoacán.

Al respecto se informó que fue esta madrugada de viernes que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar habían atacado a balazos a varias personas.

Al sitio acudirían elementos la de la Policía Municipal así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a Carlos C., de 28 años el cual presentaba lesiones de bala, así mismo conformaron la muerte de una mujer.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien fue identificada como Giselle C., de 23 años, la cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que presuntamente el grupo armado que perpetró el ataque, habría privado de la libertad a dos personas, hechos que ya son investigados.

Noventa Grados
