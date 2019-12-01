Mujer pierde la vida en accidente de motocicleta en el Centro de Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Enero de 2026 a las 18:07:48

Morelia, Michoacán, a 25 de enero de 2026.- Una mujer perdió la vida al sufrir un accidente con la moto en que viajaba, además hay dos heridos, hechos registrados en la avenida Morelos Norte de esta ciudad capital del estado.

Al respecto se informó que fue esta tarde de domingo que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la mencionada vialidad se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia así como paramédicos de AMBUMED, estos últimos quienes auxiliaron a dos personas que estaban heridas, además de confirmar la muerte de una mujer.

Con base en lo anterior personal de la FGE dieron fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue llevado al Semefo para los efectos a que haya lugar.