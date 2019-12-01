¡Increíble! Recuperan en Morelia, Michoacán auto Ferrari robado en EU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Enero de 2026 a las 17:35:12

Morelia, Michoacán, a 25 de enero de 2026.- Como si se tratara del guión de una película, personal de la GC y Policía Morelia, lograron recuperar un vehículo Ferrari robado en EUA.

Sobre el particular se informó que personal de ambas corporaciones realizaban acciones de vigilancia y prevención del delito en las inmediaciones del Acueducto de Morelia.

En un momento determinado detectaron un vehículo marca Ferrari, el cual era conducido de manera errática, situación por la que le marcaron el alto al chofer.

Fue al llevar a cabo una revisión en los antecedentes del auto, que se detectó que contaba con reporte de robo, situación por la que fue puesto a disposición, junto con el chofer, de las autoridades competentes para los efectos a que haya lugar.