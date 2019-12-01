Nevadas extremas en Estados Unidos dejan más de 700 mil hogares sin luz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Enero de 2026 a las 13:27:08

Tennessee, Estados Unidos, 25 de enero del 2026.- Una gran tormenta invernal de hielo y nieve que afecta a casi dos tercios del territorio de Estados Unidos ha dejado a más de 700 mil hogares sin suministro eléctrico, principalmente en estados del sur del país.

De acuerdo con datos del sitio especializado poweroutage.us, los cortes más severos se concentran en Tennessee, donde más de 244 mil usuarios permanecen sin energía eléctrica.

Le siguen Texas, con alrededor de 134 mil hogares afectados, y Luisiana, con 119 mil.

En Kentucky se reportan casi 40 mil interrupciones, mientras que en Georgia y Alabama los apagones afectan a 15 mil y 10 mil viviendas, respectivamente. Virginia registra más de 9 mil cortes, Carolina del Norte cerca de 6 mil 500, y Virginia Occidental más de 3 mil.

En contraste, Washington D.C. y Baltimore no presentan fallas significativas en el suministro.

El fenómeno, considerado por especialistas como uno de los temporales invernales de mayor magnitud registrados en el país, dejó intensas acumulaciones de hielo y nieve desde la madrugada del domingo en la región del Atlántico Medio, tras impactar previamente al Medio Oeste y al sur de Estados Unidos.

Las condiciones extremas han provocado que calles y carreteras sean prácticamente intransitables en una amplia franja que va desde Texas y Oklahoma, pasando por Tennessee, hasta Pensilvania y Nueva York, debido a la acumulación de nieve y capas de hielo.

Las autoridades mantienen alerta máxima, ya que se prevé un descenso aún mayor de las temperaturas en los próximos días.

Para el lunes, se esperan mínimas cercanas a -15 grados centígrados en la costa Este, lo que podría agravar la formación de hielo y afectar servicios e infraestructura básica.