En Apatzingán, Michoacán: La GC, autoridades municipales y estatales destruyen plantío de hierba verde en la localidad de Acahuato

En Apatzingán, Michoacán: La GC, autoridades municipales y estatales destruyen plantío de hierba verde en la localidad de Acahuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Enero de 2026 a las 20:07:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Apatzingán, Michoacán, a 25 de enero de 2026.- Como resultado de acciones operativas, llevadas a cabo por oficiales de la Guardia Civil, en coordinación con autoridades municipales y federales localizaron, aseguraron y destruyeron un plantío de mariguana, en la localidad de Acahuato. 

Sobre el particular se informó que mediante recorridos de vigilancia y prevención del delito, los oficiales se encontraban por una brecha de la referida localidad.

En ese lugar localizaron y aseguraron el plantío de la hierba de color verde, con las características propias de la mariguana, en un predio 28 metros cuadrados oculto entre maíz. 

Con base en lo anterior  fueron incineradas un aproximado de 160 plantas, hechos de los que se dio parte a la Fiscalía General de la República.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Apatzingán, Michoacán: Detienen a dos sujetos y aseguran armas, municiones, explosivos y equipo táctico
Masacre en Salamanca, Guanajuato: Sujetos armados irrumpen en campo de fútbol, dejando un saldo de 14 personas sin vida y 12 lesionados
En Apatzingán, Michoacán: La GC, autoridades municipales y estatales destruyen plantío de hierba verde en la localidad de Acahuato
En Uruapan, Michoacán: Asegura la Guardia Civil a dos hombres, dos vehículos robados y sustancias ilícitas 
Más información de la categoria
“Fanny, escucha, el pueblo está en la lucha”: Con fuerza renovada cientos de trabajadores toman Apatzingán, en protesta contra la Alcaldesa por despidos arbitrarios
Reforma electoral de Sheinbaum no dividirá a la 4T: Bedolla
¡Increíble! Recuperan en Morelia, Michoacán auto Ferrari robado en EU
Nevadas extremas en Estados Unidos dejan más de 700 mil hogares sin luz
Comentarios