En Apatzingán, Michoacán: La GC, autoridades municipales y estatales destruyen plantío de hierba verde en la localidad de Acahuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Enero de 2026 a las 20:07:13

Apatzingán, Michoacán, a 25 de enero de 2026.- Como resultado de acciones operativas, llevadas a cabo por oficiales de la Guardia Civil, en coordinación con autoridades municipales y federales localizaron, aseguraron y destruyeron un plantío de mariguana, en la localidad de Acahuato.

Sobre el particular se informó que mediante recorridos de vigilancia y prevención del delito, los oficiales se encontraban por una brecha de la referida localidad.

En ese lugar localizaron y aseguraron el plantío de la hierba de color verde, con las características propias de la mariguana, en un predio 28 metros cuadrados oculto entre maíz.

Con base en lo anterior fueron incineradas un aproximado de 160 plantas, hechos de los que se dio parte a la Fiscalía General de la República.