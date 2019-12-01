En Uruapan, Michoacán: Asegura la Guardia Civil a dos hombres, dos vehículos robados y sustancias ilícitas 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Enero de 2026 a las 19:34:49
Uruapan, Michoacán, a 25 de enero de 2026.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por elementos de la Guardia Civil de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, en coordinación con autoridades municipales y estatales, lograron asegurar a dos hombres, dos vehículos robados y varios gramos de “crystal”. 

El primer aseguramiento se efectuó en la colonia Monarca, en la esquina del Camino Viejo a Tejerías y la calle Lázaro Cárdenas, ahí fue detenido Guillermo T. D., de 20 años de edad, en poder de tres envoltorios plásticos que contenían varios gramos de la droga conocida como “crystal”. 

En segundo caso, fue localizada una camioneta, de la marca Honda, tipo CR-V, de color rojo, sin placas de circulación, la cual estaba en una brecha, semi desvalijada, la cual cuenta con reporte de robo vigente. 

En tercer caso en la carretera libre Uruapan-Taretan, se detuvo a Moises G. C., de 48 años de edad, cuando manejaba una camioneta, marca Toyota, tipo Tacoma, de color negro, la cual cuenta con reporte de robo vigente. 

La droga, los dos hombres y los dos vehículos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Noventa Grados
