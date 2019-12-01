Reforma electoral de Sheinbaum no dividirá a la 4T: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Enero de 2026 a las 18:33:37

Zamora, Michoacán, a 25 de enero de 2026.- El consejero nacional de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que la Reforma Electoral promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no dividirá al bloque de la 4T, cuya estructura política, dijo, caminará unida Morena, PVEM y PT de cara a las elecciones de 2027.

Acompañado del presidente de Morena en Michoacán, Jesús Mora, los diputados locales, David Martínez Gowman del PVEM, Melba Alvabera, Eréndira Isauro, Fabiola Alanís, Antonio Mendoza y Juan Pablo Celis de Morena, así como funcionarios del gabinete estatal, Raúl Zepeda, Rogelio Zarazúa, Antonio Soto, Gladyz Butanda, Andrea Serna, Gabriela Molina, Tamara Sosa y Alejandro Méndez; Ramírez Bedolla afirmó:

“La derecha nos quiere divididos, cree que la Reforma Electoral de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum será el punto de quiebre, pero se equivocan los conservadores, porque las fuerzas políticas que conformamos la 4T tenemos un fin común que nos mantiene unidos: la transformación política, social y económica de México”.

La postura del consejero nacional se fijó en una Asamblea en Defensa de la Soberanía Nacional celebrada en la plaza pública del Teco de Zamora, donde remarcó que la reforma en cuestión fortalecerá el esquema democrático del país y el poder de decisión del pueblo.

Bedolla subrayó que las estructuras de Morena trabajarán de manera permanente para afianzar los alcances legislativos de la reforma electoral, a fin de conseguir que se reduzca el derroche de recursos públicos en procesos electorales y partidos políticos, así como la extinción de las y los diputados que, sin respaldo popular, ocupan una curul.

El posicionamiento de Ramírez Bedolla fue bien recibido por los casi dos mil espectadores que asistieron a la asamblea informativa de Morena, ejercicio partidista que se desplegará por todo el estado “en defensa de la 4T”.