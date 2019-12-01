En un baile en Contepec, Michoacán, privan de la vida a un joven

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Enero de 2026 a las 18:45:27

Contepec, Michoacán, a 25 de enero de 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un joven de 18 años fue asesinado a balazos en un baile en esta localidad.

Al respecto se informó que Roberto H., de 18 años acudió a un vale en compañía de un hermano.

En un momento determinado se acercó al joven un hombre de unos 50 años el cual le disparó en la cabeza para luego huir.

De inmediato el joven fue llevado por sus familiares a un hospital de Maravatío, en donde perdió la vida; hechos de los que tomó conocimiento personal de la FGE.