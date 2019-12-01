Masacre en Salamanca, Guanajuato: Sujetos armados irrumpen en campo de fútbol, dejando un saldo de 14 personas sin vida y 12 lesionados

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 25 de Enero de 2026 a las 20:24:26

Salamanca, Guanajuato, a 25 de enero de 2026.- Por segundo día consecutivo se registra una segunda masacre en menos de 24 horas en ese municipio, ya que sujetos armados irrumpieron al término de un partido de fútbol para disparar contra un grupo de personas dejando el saldo preliminar de 14 muertos y 12 lesionados al menos ocho graves.

Fue poco antes de las 6:09 de la tarde del domingo que se desarrollaba un juego en el campo de Cabañas ubicado en la comunidad Loma De Flores.

El llamado sobre personas lesionadas por proyectil de arma de fuego en calle Francisco Villa esquina Las Rosas provocó fuerte despliegue policiaco de los tres órdenes de gobierno.

Cuerpos de emergencias acudieron a la zona donde localizaron a 14 personas sin vida y 12 heridos quiénes al ser estabilizados fueron trasladados a un centro médico donde reportan al menos ocho graves.

Según versiones extraoficiales sujetos desconocidos llegaron al sitio y comenzaron a disparar contra los presentes dejando una escena de terror.

En el lugar elementos de los tres órdenes de gobierno corrían de un lugar a otro mientras que unidades de urgencias médicas salían con sirenas encendidas, en tanto que el área fue delimitada con cinta amarilla donde agentes de investigación criminal y peritos trabajaron para levantar evidencias que aportan el crecimiento de esta masacre.

La cifra exacta de las víctimas mortales será dada conocer por la Fiscalía del Estado en próximas horas sin embargo hay que mencionar que de confirmar 14 personas sumarían 41 asesinados en esta localidad superando la cifra del año pasado en el mismo mes que registró 18 ejecuciones y ser una de las masacres más grandes de la historia que se haya registrado en el estado.