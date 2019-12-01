Mujer es detenida en Puebla tras ser vista en la calle arrastrando y golpeando a su hijo menor de 3 años; al parecer estaba bajo los efectos de sustancias ilícitas 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 20:26:42
Tehuacán, Puebla, a 21 de agosto de 2025.- Este jueves, se dio a conocer la detención de una mujer aparentemente bajo los efectos de alguna droga, esto luego de ser vista arrastrando y golpeando a su hijo de tres años de edad por una calle del municipio de Tehuacán. 

Elementos de la policía municipal fueron alertados por vecinos de que en el fraccionamiento El Rosario, por la 2 Oriente y 27 Norte, una mujer iba gritando mientras transitaba con su hijo pequeño, el cual se encontraba desnudo y llorando porque aseguran,  varios tramos fue arrastrado y golpeado por la mujer. 

Tras el reporte de los vecinos, quienes indican temían por la integridad del menor, ya que su madre lo golpeaba sin importarle el dolor causado al niño que no paraba de llorar, los elementos de Seguridad Pública llegaron a la dirección señalada, en la cual, trataron de hablar con la mujer, quien comenzó a agredirlos verbalmente, motivo por el cual, las mujeres policías tuvieron que intervenir deteniéndola para así vecinas de esa zona se llevaran al menor para resguardarlo en un domicilio en espera de los elementos de atención a víctimas del delito.

La mujer, fue presentada ante la Secretaría de Seguridad, esto para identificarla y trasladarla a la Fiscalía General del Estado de Puebla, la cual se encargará de decidir su situación jurídica y deslindar responsabilidades, en cuanto al menor, fue entregado a un familiar para que se hiciera cargo del niño en lo que se esclarece este caso.

