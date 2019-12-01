Mujer es atacada a balazos por su esposo en el Centro de Acámbaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 15:19:34

Acámbaro, Guanajuato, a 22 de septiembre de 2025.- Una mujer fue agredida a balazos por su esposo la mañana de este lunes en pleno Centro de Acámbaro, generando alarma entre vecinos y transeúntes.

El ataque ocurrió alrededor de las 9:00 a.m. en la calle Pino, casi esquina con Oyamel, donde la víctima, María Patricia, de 44 años, se encontraba en proceso de divorcio con el presunto agresor.

Elementos de Seguridad Pública que llegaron al lugar encontraron a la mujer sentada en la banqueta y recargada en una barda, con dos impactos de bala: uno en la cabeza, del lado izquierdo, y otro en la nuca.

Paramédicos la trasladaron de urgencia a un hospital, donde se reporta estable y fuera de peligro.

Según el testimonio de la víctima, su esposo huyó tras el ataque a bordo de una camioneta tipo van negra, por lo que las autoridades mantienen un operativo en la zona para dar con su paradero.