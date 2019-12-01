Mujer es asesinada a balazos en la colonia Mirador de Los Ángeles, en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 19:01:22

Morelia, Michoacán, a 14 de febrerode 2026.- Presuntamente derivado de una riña, una mujer fue asesinada a balazos en calles de la colonia Mirador de Los Ángeles de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la esquina de las calles Mirador del Ángel y Ala de Ángel habían atacado a balazos a una mujer.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes al arribar encontraron a una mujer sin vida situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una mujer el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.