Encuentran sanos y salvos a seis empleados de Uruapan reportados como desaparecidos

Morelia, Michoacán, a 14 de febrero de 2026.- Como resultado de Labores coordinadas entre la FGE de Michoacán y su homóloga de Guanajuato, así como la SSP de ese mismo estado, permitieron la localización con vida y en buen estado de salud de seis empleados de una agencia automotriz del municipio de Uruapan, quienes habían sido reportados como no localizados.

Sobre el particular se informó que con base en los primeros datos, el pasado 13 de febrero, aproximadamente a las 17:00 horas, el grupo salió de Uruapan con destino a un evento en la ciudad de Querétaro; sin embargo, durante la noche se perdió comunicación con ellos cuando ingresaban al municipio de Salamanca, Guanajuato.

Tras el reporte, la FGE activó de inmediato los protocolos de búsqueda y estableció comunicación directa con autoridades de Guanajuato, lo que permitió desplegar acciones conjuntas de localización en campo y labores de inteligencia que derivaron en su ubicación con bien este día.

Las seis personas ya reciben acompañamiento institucional y se llevan a cabo las diligencias ministeriales correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.