Encuentran sanos y salvos a seis empleados de Uruapan reportados como desaparecidos

Encuentran sanos y salvos a seis empleados de Uruapan reportados como desaparecidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 18:45:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 14 de febrero de 2026.- Como resultado de Labores coordinadas entre la FGE de Michoacán y su homóloga de Guanajuato, así como la SSP de ese mismo estado, permitieron la localización con vida y en buen estado de salud de seis empleados de una agencia automotriz del municipio de Uruapan, quienes habían sido reportados como no localizados.

 

Sobre el particular se informó que con base en los primeros datos, el pasado 13 de febrero, aproximadamente a las 17:00 horas, el grupo salió de Uruapan con destino a un evento en la ciudad de Querétaro; sin embargo, durante la noche se perdió comunicación con ellos cuando ingresaban al municipio de Salamanca, Guanajuato.

 

Tras el reporte, la FGE activó de inmediato los protocolos de búsqueda y estableció comunicación directa con autoridades de Guanajuato, lo que permitió desplegar acciones conjuntas de localización en campo y labores de inteligencia que derivaron en su ubicación con bien este día.

 

Las seis personas ya reciben acompañamiento institucional y se llevan a cabo las diligencias ministeriales correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ejecutan a un individuo en Uruapan, Michoacán
Mujer es asesinada a balazos en la colonia Mirador de Los Ángeles, en Morelia, Michoacán
Encuentran sanos y salvos a seis empleados de Uruapan reportados como desaparecidos
Instalarán Bloqueadores de Señal en Todos los Penales Estatales :Segob
Más información de la categoria
"El amor vence al odio", Sheinbaum envía mensaje por Día de San Valentín
Gobierno de Michoacán investiga incremento de predial en Uruapan; Segob no ha recibido copia del estudio catastral
Revisión masiva a policías de Uruapan tras relevo de mando: Segob
Al menos tres muertos y cinco heridos tras ataque a balazos en bar de zona exclusiva de Puebla
Comentarios