Instalarán Bloqueadores de Señal en Todos los Penales Estatales :Segob

Autor: Redacción / Amanda Bautista Rodríguez | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 18:10:09

Morelia, Michoacán, a 14 de febrero de 2026 — Para erradicar prácticas ilícitas y prevenir la extorsión desde el interior de los Centros de Readaptación de Michoacán, se instalarán bloqueadores de señal (inhibidores) en la totalidad de los penales.

Al respecto, Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno de Michoacán, detalló que será este mismo año que se adquiera el equipo necesario.

Cuestionado sobre si prevalecen grupos de poder liderados por los presos al interior de los CERESOS, el funcionario estatal descartó estas acciones.

En entrevista con diversos medios de comunicación, apuntó que se realizan revisiones mensuales a todos los centros penitenciarios para erradicar malas prácticas y evitar que personas privadas de la libertad sigan operando con grupos delincuenciales desde el interior.

Respecto a unos videos y fotografías recientemente revelados, y capturados al interior del penal Mil Cumbres, en donde se observan bebidas embriagantes, pantallas y equipo de comunicación, entre otros objetos, reiteró que son hechos ocurridos en el año 2021.

Agregó que los custodios que se observan en dichas imágenes ya fueron dados de baja desde hace algunos años. Afirmó que cualquier autoridad involucrada en actos irregulares será investigada por la Fiscalía.