Ejecutan a un individuo en Uruapan, Michoacán

Ejecutan a un individuo en Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 20:57:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 14 de febrerode 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia Valle Dorado de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Amado Nervo esquina con Cultivos de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Bloqueos, denuncias y acusaciones sacuden Buenavista, Michoacán: Señalan a policías de Tepalcatepec por desapariciones 
Comando incendia gasolinera y rafaguea Oxxo en Cuitzeo, Michoacán; se repiten ataques de 2024
Michoacán encabeza dronazos a militares en lucha por los cielos de México; siete ataques a soldados en 2025, más que en Sinaloa o Tamaulipas
Ejecutan a un individuo en Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Comando incendia gasolinera y rafaguea Oxxo en Cuitzeo, Michoacán; se repiten ataques de 2024
Michoacán encabeza dronazos a militares en lucha por los cielos de México; siete ataques a soldados en 2025, más que en Sinaloa o Tamaulipas
Encuentran sanos y salvos a seis empleados de Uruapan reportados como desaparecidos
¡Récord de bodas en Michoacán! Más de 2 mil parejas unen sus vidas en jornada histórica
Comentarios