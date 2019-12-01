Ejecutan a un individuo en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 20:57:08

Uruapan, Michoacán, a 14 de febrerode 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia Valle Dorado de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Amado Nervo esquina con Cultivos de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.