Identifican a los cinco detenidos por caso Arantepacua 

Identifican a los cinco detenidos por caso Arantepacua 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Abril de 2026 a las 10:52:56
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Morelia, Michoacán, a 11 de abril 2026.- Además del exdirector de Tránsito y Movilidad estatal, Jorge Alvarado Serrato, y el extitular del Agrupamiento de Restablecimiento del Orden Público (AROP), Juan Carlos Juárez Rico, ambos funcionarios durante la administración del ex gobernador Silvano Aureoles Conejo.

Fueron detenidos  los policías estatales Azael Vázquez Andrade,; Bulmaro Ramírez González y Marco Antonio Ramírez Guadarrama, señalados por su presunta participación en los hechos. 

Así mismo se informó que aún quedan pendientes 11 órdenes de aprehensión por cumplimentar,.

Es de mencionar que además existe una orden de captura y ficha roja de Interpol contra el exmandatario estatal, Silvano Aureoles Conejo, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia , aunado a Juan Bernardo Corona.

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