Mueren dos personas en accidente vehicular en Morelia, Michoacán 

Mueren dos personas en accidente vehicular en Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 08:23:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 22 de septiembre del 2025.- Un par de motociclistas perdieron la vida luego de que fueran impactados por un vehículo Razer, hechos registrados en la autopista Morelia-Pátzcuaro.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida carretera en las inmediaciones de la fábrica de jabón La Corona, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Civil  así como paramédicos de Protección Civil, estos quienes sólo pudieron conformar la muerte de dos personas.

Con base en lo anterior personal de la de la FGE dieron fe del levantamiento de los cuerpos mismos que fueron trasladados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallece adolescente por presunta cirugía estética en Durango; pide su padre que se investigue el caso
Agentes federales retienen a alcaldesa morenista en rancho de presunto criminal familiar de Caro Quintero, en Veracruz
Caen líder de grupo delincuencial de Tepito y seis más en operativos en el Valle de México
Arrojan granada de fragmentación a instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Morelia; no estalló
Más información de la categoria
Septiembre, tercer mes del año con más asesinatos de mujeres en Michoacán: Suman 115 en el año
Agentes federales retienen a alcaldesa morenista en rancho de presunto criminal familiar de Caro Quintero, en Veracruz
Arrojan granada de fragmentación a instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Morelia; no estalló
Militares dan de baja a al menos 4 pistoleros durante enfrentamiento en Teocaltiche, Jalisco
Comentarios