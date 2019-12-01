Mueren dos personas en accidente vehicular en Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 08:23:48

Morelia, Michoacán, 22 de septiembre del 2025.- Un par de motociclistas perdieron la vida luego de que fueran impactados por un vehículo Razer, hechos registrados en la autopista Morelia-Pátzcuaro.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida carretera en las inmediaciones de la fábrica de jabón La Corona, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Civil así como paramédicos de Protección Civil, estos quienes sólo pudieron conformar la muerte de dos personas.

Con base en lo anterior personal de la de la FGE dieron fe del levantamiento de los cuerpos mismos que fueron trasladados al Semefo para los efectos de ley.