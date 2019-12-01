Muere mujer motociclista en accidente en Jacona, Michoacán

Muere mujer motociclista en accidente en Jacona, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 17:05:51
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Jacona, Michoacán, 20 de julio de 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al accidentarse con la motocicleta que conducía, una mujer perdió la vida. Los hechos se registraron en la calzada Jacona-Zamora en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida vialidad se había registrado un accidente de motocicleta.

Al sitio acudieron elementos de tránsito así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes sólo pudieron confirmar la muerte de la mujer.

Con base en lo anterior personal de la FGE dieron fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue trasladado al Semefo para los efectos de ley.

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