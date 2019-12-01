Muere mujer en trágico accidente en la libre a Celaya 

Muere mujer en trágico accidente en la libre a Celaya 
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 10:19:48
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Corregidora, Querétaro, a 20 de julio 2026.- Una mujer sin vida, y severos daños materiales, fue el saldo de un fuerte accidente, que se registró, este lunes, en la carretera libre a Celaya, a la altura de la colonia Los Ángeles, Corregidora.

Fue en dirección a Celaya, en donde una camioneta Hilux, color azul, impactó a un auto Volkswagen, tipo Vocho, el cual posteriormente volcó.

Tras la colisión, el conductor de la camioneta, abandonó el lugar, dejando su vehículo, mientras que el otro auto, quedó severamente dañado.

Al lugar, acudieron servicios de emergencias, quienes al llegar confirmaron la muerte de una mujer de aproximadamente 30 años de edad, y descartaron heridas del conductor del auto.

La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, que generó una severa carga vehicular en la zona.

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