Muere mujer de la tercera edad en choque frontal en carretera de Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 00:15:50
Los Reyes, Mich., a 14 de febrero de 2026.— Una mujer de la tercera edad perdió la vida tras verse involucrada en un choque frontal registrado la noche de este viernes sobre la carretera que conecta Zacán con San José de Gracia.

De acuerdo con los primeros reportes, automovilistas que transitaban por la zona alertaron a los servicios de emergencia al observar personas lesionadas luego del impacto. Minutos más tarde, paramédicos y elementos policiales arribaron al sitio, donde localizaron un automóvil compacto Volkswagen de color rojo y una camioneta con visibles daños.

Al revisar a la conductora del vehículo compacto, los socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales, debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el accidente. En contraste, el conductor de la camioneta involucrada se dio a la fuga, abandonando su unidad en el lugar de los hechos.

El área fue acordonada por las autoridades para permitir las diligencias correspondientes, mientras personal de la Fiscalía de Michoacán inició la carpeta de investigación con el fin de esclarecer las causas del percance y determinar responsabilidades.

