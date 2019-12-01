Detienen a presuntos integrantes de una banda relacionada con el robo a una sucursal bancaria en Saltillo, Coahuila

Saltillo, Coahuila, a 13 de febrero de 2026.- Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, en coordinación con la Policía Municipal de Torreón, Coahuila, lograron la detención de presuntos integrantes de una banda relacionada con el robo a una sucursal bancaria en la capital del estado.

El incidente fue detectado luego de que se activara la alarma de una sucursal ubicada en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y Antonio Cárdenas, tras ser manipulada por uno de los implicados. En grabaciones de video se observa cómo los sujetos ingresaron al inmueble mediante un boquete e intentaron abrir una caja fuerte utilizando una herramienta de corte.

Tras el reporte, el Agrupamiento Contra Delitos de Alto Impacto y la Unidad de la Policía Cibernética de Saltillo iniciaron un operativo de seguimiento con apoyo de las cámaras del Centro de Control y Comando (C2) y del C4 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Con ello, lograron rastrear la ruta de los sospechosos, quienes se desplazaban rumbo al municipio de Torreón a bordo de una camioneta Cherokee.

Gracias al trabajo coordinado con la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, las autoridades lograron ubicar y detener a cinco personas identificadas como Francisco Javier “N”, de 38 años; Rafael “N”, de 51; Yudit Yadira “N”, de 41; Lucía “N”, de 48; y Edwin Rodolfo “N”, de 29, originarios de Ciudad Juárez, Chihuahua, y de Lerdo, Durango. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Coahuila para continuar con las investigaciones correspondientes.