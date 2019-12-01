Muere motociclista tras ser arrollada por una camioneta en la colonia Jesús Romero Flores de Morelia, Michoacán; hay dos heridos 

Muere motociclista tras ser arrollada por una camioneta en la colonia Jesús Romero Flores de Morelia, Michoacán; hay dos heridos 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Enero de 2026 a las 17:58:19
Morelia, Michoacán, a 25 de enero de 2026.- Un saldo de una persona muerta y dos heridos fue el que dejó el un choque supuestamente ocasionado de manera intencional por el conductor de una camioneta en la colonia Jesús Romero Flores.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la calle Circuito Educadores Mexicanos esquina con Benemérito de Yucatán, habían arrollado a unos motociclistas.

Al sitio acudió personal de tránsito, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a dos personas que estaban heridas, además de conformar la muerte de otra más.

De acuerdo a testigos que presenciaron el hecho, la víctima fue arrollada por el conductor de una camioneta  Dodge Durango color blanco, luego de tener una discusión.

Con base en lo anterior personal de la FGE tomó conocimiento de los hechos, es de mencionar que el conductor de la camioneta responsable del percance se dio a la fuga.

