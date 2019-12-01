Muere motociclista tras accidentarse en Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2025 a las 13:37:34
Morelia, Michoacán, 2 de noviembre del 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió al accidentarse con la motocicleta que conducía sobre la avenida Nocupétaro de estas ciudad de Morelia, un individuo perdió la vida.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida vialidad en las inmediaciones de la tienda Chedraui, en la colonia sindicatura, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudió personal de tránsito quienes al arribar encontraron accidentada una motocicleta y cerca de ella el cuerpo sin vida de su conductor,?situación por la que se
solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, mismo que fue llevado al Semefo para los efectos de ley.

