Marchan para pedir justicia por Carlos Manzo en Morelia, Michoacán; ingresan a Palacio de Gobierno y lo vandalizan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2025 a las 18:52:34

Morelia, Michoacán, a 2 de noviembre del 2025.- Lo que comenzó como una manifestación para pedir paz en Michoacán, el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan en la noche del pasado 1 de noviembre, término en trifulca, luego de que los manifestantes ingresaron a Palacio de Gobierno.

La convocatoria para este domingo 2 de noviembre, fue a las 16:00 horas en la Plaza Jardín Morelos, la cual transitó por la avenida principal de la ciudad de Morelia, donde clamaban al gobierno la paz y seguridad del territorio, pues el alcalde de Uruapan fue asesinado con arma de fuego tras inaugurar un evento público en pleno centro de la ciudad aguacatera en víspera de Noche de Muertos.

Sin embargo, al llegar al primer cuadro de la ciudad, los manifestantes ingresaron por la fuerza al recinto del ejecutivo estatal, lograron forzar la puerta y se metieron a las oficinas, donde destrozaron lo que encontraron a su paso.

Elementos policiales arrojaron gas para buscar controlar la situación de la manifestación que reclamaba justicia social.

Cabe recordar que el edil Carlos Manzo se pronunció constantemente sobre acabar con el crimen organizado en el territorio uruapense y encabezó algunos operativos para dar con presuntos líderes criminales.

Autoridades estatales y federales condenaron el crimen, sin embargo, los reclamos sociales continúan a través de redes sociales.