“Toda la cooperación es bienvenida": responde Harfuch al gobierno de EU tras el homicidio de Carlos Manzo

Ciudad de México, a 2 de noviembre de 2025.- Después de que el gobierno de Estados Unidos ofreciera ayuda a México para profundizar la cooperación bilateral contra el crimen organizado, luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, expresó que "Toda la cooperación es bienvenida".

Durante la conferencia de prensa que ofreció el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el funcionario fue cuestionado sobre la publicación que realizó el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau para condenar el asesinato del alcalde.

“Toda la cooperación es bienvenida, toda, si tienen información por supuesto la recibimos en este, como en cualquier otro caso que trabajamos que trabajamos con una estrecha colaboración con ellos y de intercambio de información. Por supuesto, cualquier tipo de información, no solo de Estados Unidos, de cualquier institución de seguridad, siempre va a ser bienvenida. Y siempre vamos a colaborar con todas las instituciones mexicanas o extranjeras, por supuesto”, indicó García Harfuch.

Fue la mañana de este domingo que Landau compartió en sus redes sociales un mensaje en el que condenó el homicidio de Manzo

“En este Día de Muertos, mis pensamientos están con la familia y amigos de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, México, quien fue asesinado anoche durante una celebración pública del Día de Muertos. Estados Unidos está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado en ambos lados de la frontera. Aquí vemos a Carlos con su pequeño hijo en brazos durante la celebración, momentos antes del ataque. Que su alma descanse en paz y que su memoria inspire acciones rápidas y efectivas. QEPD”.