En su domicilio de la colonia Trasierra, ultiman a adolescente en Morelia, Michoacán 

En su domicilio de la colonia Trasierra, ultiman a adolescente en Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2025 a las 17:23:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 2 de noviembre de 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un joven de 15 años se edad, fue ultimado a balazos en el interior de su domicilio de la colonia Trasierra de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en un domicilio de la calle Estado de Hidalgo, de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia y Guardia civil, quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien fue identificado como Jesús Antonio M., de 15 años de edad, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Explosión de Waldo’s en Hermosillo, Sonora, deja 23 muertos entre ellos embarazadas y niños 
Veladora en altar de muertos, causó incendio en casa habitación de la colonia Prados de la Capilla en el municipio de Querétaro
En su domicilio de la colonia Trasierra, ultiman a adolescente en Morelia, Michoacán 
Tras cateos aseguran más de mil dosis de estupefacientes y detienen a dos personas en Morelia, Michoacán 
Más información de la categoria
Manifestantes irrumpen en Palacio de Gobierno en Morelia, Michoacán; exigen la revocación de mandato por homicidio de Carlos Manzo
Marchan para pedir justicia por Carlos Manzo en Morelia, Michoacán; ingresan a Palacio de Gobierno y lo vandalizan
Entre el luto y la indignación, Uruapan despide a su alcalde Carlos Manzo
“Toda la cooperación es bienvenida": responde Harfuch al gobierno de EU tras el homicidio de Carlos Manzo
Comentarios