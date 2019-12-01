En su domicilio de la colonia Trasierra, ultiman a adolescente en Morelia, Michoacán 

Morelia, Michoacán, a 2 de noviembre de 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un joven de 15 años se edad, fue ultimado a balazos en el interior de su domicilio de la colonia Trasierra de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en un domicilio de la calle Estado de Hidalgo, de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia y Guardia civil, quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien fue identificado como Jesús Antonio M., de 15 años de edad, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.