Entre el luto y la indignación, Uruapan despide a su alcalde Carlos Manzo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2025 a las 17:19:11

Uruapan, Michoacán, a 2 de noviembre de 2025.- El municipio de Uruapan, despidió a su presidente Carlos Manzo Rodríguez entre el luto y la rabia, después de que fuera atacado a balazos en plena Noche de Muertos, en la plaza Morelos, donde se realizaba el Festival de las Velas.

Un cortejo fúnebre salió de la funeraria "San José", rumbo a la Plaza Morelos, en el que durante el trayecto el pueblo exigía justicia.

Al lugar asistieron cientos de personas, en el cual, lo despidieron entre aplausos y corearon su nombre, mientras que al mismo tiempo exigieron que no quede impune su muerte.

También estuvo acompañado de su caballo color negro, mismo que portaba su sombrero y los mariachis tocaron algunas de las melodías favoritas del alcalde.

Su esposa, lo calificó como "el mejor presidente de México", recordando lo valiente que fue al enfrentarse sin el apoyo del gobierno a las amenazas del crimen organizado y su constante lucha por devolverle la paz al municipio.

"Hoy apagaron su voz, pero no su legado", expresó.

Al funeral asistió el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, quien solamente permaneció unos minutos y a su salida tuvo que salir prácticamente corriendo, debido a que las personas le gritaron "¡Asesino!".

Su pueblo exige justicia, debido a que el edil ya había solicitado apoyo del gobierno federal en repetidas ocasiones para enfrentar la inseguridad y al crimen organizado, pero no fue escuchado.

