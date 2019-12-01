Manifestantes irrumpen en Palacio de Gobierno en Morelia, Michoacán; exigen la revocación de mandato por homicidio de Carlos Manzo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2025 a las 19:18:01

Morelia, Michoacán, a 2 de noviembre de 2025.- Al ritmo de "¡Fuera Bedolla!", ciudadanos lograron ingresar a Palacio de Gobierno para pedir justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

Los manifestantes a empujones abrieron la puerta principal, tocaron las campanas y se metieron a las oficinas, arrasando a su paso con mobiliario, archivos y equipo de computo.

Con pancartas con el mensaje "Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno", pidieron la revocación de mandato.

Desde el salón de gobernantes, quitaron fotografías, además de que lanzaron algunos muebles por el balcón principal ubicado en el segundo piso del recinto, rompieron vidrios, quemaron puertas, lanzaron bombas molotov y realizaron pintas.

Al salirse del inmueble, los ciudadanos ondearon una bandera de México sobre la Avenida Madero.

Cabe resaltar que tras los actos, llegaron elementos de seguridad a resguardar el lugar lanzando petardos y gases lacrimógenos contra los manifestantes y algunos fueron detenidos, aunque hasta el momento se desconoce la cifra oficial.

El alcalde quien perdió la vida durante la Noche de Muertos, había denunciado la omisión de las autoridades estatales y federales ante sus peticiones de que lo apoyaran en su lucha contra el crimen organizado.