Muere motociclista en accidente en Morelia, a Michoacán; suman 27 motoristas fenecidos en el año en la capital michoacana

Muere motociclista en accidente en Morelia, a Michoacán; suman 27 motoristas fenecidos en el año en la capital michoacana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 09:00:00
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Morelia, Michoacán, a 16 de octubre 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al accidentarse con la motocicleta que conducía, un individuo perdió la vida, hechos registrados en el periférico Norte de esta ciudad; con este suman ya 27 motoristas muertos en el año en accidentes en la capital del estado.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida vialidad, en las inmediaciones de la colonia El Realito, un motociclista se había accidentado.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes sólo pudieron confirmar la muerte del motociclista.

Con base en lo anterior personal de la FGE tomaron conocimiento de los hechos.

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