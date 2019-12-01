Detienen a “El Tripa” por secuestro agravado cometido en Hidalgo

Querétaro, Querétaro, a 16 de octubre 2026.- Como parte de las acciones de Sinergia Regional, la Fiscalía General del Estado de Querétaro, a través de su Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS), cumplimentó una orden de aprehensión en contra de José Antonio “N”, alias “El Tripa”, requerido por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo por el delito de secuestro agravado.

De acuerdo con la información de la autoridad solicitante, el imputado es señalado por su probable intervención en hechos relacionados con el secuestro de una persona. Por estos hechos, una Jueza de Control con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, emitió la orden de aprehensión el 4 de febrero de 2022.

La coordinación e intercambio de información entre la UECS de Querétaro y la UECS de la Procuraduría de Hidalgo permitió localizar al imputado en territorio queretano.

Tras su detención, el imputado fue entregado a las autoridades de Hidalgo para ser puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, a fin de que se determine su situación jurídica y se dé continuidad al procedimiento penal en aquella entidad.