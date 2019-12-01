Huracán "Trudy" alcanza categoría 2 y amenaza con lluvias intensas en el Pacífico mexicano

Huracán "Trudy" alcanza categoría 2 y amenaza con lluvias intensas en el Pacífico mexicano
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 22:50:04
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Ciudad de México, a 15 de octubre de 2026.- El fortalecimiento del huracán "Trudy" mantiene en alerta a las autoridades meteorológicas, luego de que el fenómeno alcanzara la categoría 2 y aumentara el riesgo de lluvias intensas en distintas regiones del país, principalmente en el sur y sureste de México.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 21:00 horas de este jueves, el ciclón se encontraba a 375 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 405 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El sistema registraba vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora, con rachas de hasta 205 kilómetros por hora, mientras avanzaba hacia el nor-noreste a una velocidad de 11 kilómetros por hora.

Los pronósticos indican que "Trudy" podría continuar intensificándose durante el fin de semana y aproximarse a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, donde se esperan precipitaciones fuertes a intensas, además de condiciones adversas por el viento y el oleaje.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil, debido a que las lluvias podrían ocasionar inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos en zonas vulnerables.

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