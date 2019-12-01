CDMX: Cae en Iztapalapa líder de célula criminal dedicada a la extorsión y venta de estupefacientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 21:44:43

Ciudad de México, a 15 de octubre de 2026.— Un hombre de 42 años, señalado como presunto integrante de una célula delictiva dedicada a la extorsión y al tráfico de drogas, fue detenido durante un cateo realizado por fuerzas federales y capitalinas en un domicilio de la alcaldía Iztapalapa, donde también fueron decomisadas decenas de bolsas con marihuana y paquetes de cocaína.

El operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la calle Cerrada Miguel Hidalgo, en la colonia San Antonio, luego de que investigaciones y labores de vigilancia permitieran identificar el predio como un lugar donde presuntamente se almacenaban sustancias ilícitas.

De acuerdo con el informe conjunto de las autoridades, los datos recabados en campo fueron presentados ante el Ministerio Público y posteriormente ante un juez de control, quien autorizó la intervención del domicilio mediante una orden de cateo.

Durante la diligencia, en la que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, fueron aseguradas 46 bolsas con marihuana y cinco paquetes con cocaína.

En el lugar también fue detenido el hombre de 42 años, a quien se le informaron sus derechos constitucionales antes de ser trasladado, junto con los indicios decomisados, ante el agente del Ministerio Público.

Las autoridades señalaron que, tras realizar un cruce de información, identificaron al detenido como presunto integrante de una célula criminal relacionada con actividades de extorsión, así como con la compra, venta y distribución de drogas.

Según las investigaciones, dicha organización opera principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, aunque el inmueble intervenido se encontraba en Iztapalapa.

La situación jurídica del detenido quedará en manos del Ministerio Público, que deberá determinar las acciones legales correspondientes a partir de los indicios recabados durante el cateo.

El aseguramiento forma parte de las acciones coordinadas entre autoridades federales y capitalinas para investigar puntos de almacenamiento y distribución de narcóticos, así como identificar a personas presuntamente vinculadas con redes delictivas que operan en distintas zonas de la Ciudad de México.