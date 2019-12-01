Motociclista dispara contra camioneta y se da a la fuga en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 22:50:12

Uruapan, Mich., a 15 de octubre de 2026.— Una camioneta Renault terminó con varios orificios de bala en la carrocería, luego de que un motociclista abriera fuego contra la unidad en plena vía pública, en la colonia 22 de Octubre, sin que el ataque dejara personas heridas.

La agresión se registró la tarde de este jueves sobre la calle Mariano Jiménez. De acuerdo con el reporte recibido por los servicios de emergencia, el responsable viajaba en una motocicleta negra, desde la cual presuntamente efectuó los disparos antes de escapar hacia la calle Cupatitzio.

Cuando los policías municipales llegaron al lugar, el agresor ya se había retirado. Los uniformados localizaron la Renault con los daños provocados por los proyectiles y acordonaron el área para evitar que fueran alterados los indicios.

El caso fue notificado a la Fiscalía General del estado de Michoacán, cuyo personal quedó a cargo de las investigaciones para determinar las circunstancias del ataque y tratar de identificar a quien accionó el arma.

Por ahora, no se ha establecido si la camioneta era el objetivo directo de la agresión ni qué motivó los disparos.