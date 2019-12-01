Trabajadores del IMSS bloquean la México-Pachuca; exigen aumento salarial y mejores condiciones de trabajo

Trabajadores del IMSS bloquean la México-Pachuca; exigen aumento salarial y mejores condiciones de trabajo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 07:59:34
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Tecámac, Estado de México, a 16 de octubre 2026.- Un contingente de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bloqueó la circulación sobre la carretera México-Pachuca.

De acuerdo con la información oficial, desde las primeras horas del 16 de octubre, los inconformes formaron una cadena humana en carriles centrales y laterales de la vía, a la altura del kilómetro 42, frente al Hospital General Regional (HGR) No. 200 de Tecámac.

“Vamos a estar bloqueando ahorita porque merecemos mejores condiciones dignas de trabajo y un mejor salario”, sostuvo Margot Chavarría, trabajadora del sector Salud.

Entre otras cosas, la manifestante acusó falta de insumos, desabasto de medicamentos y bajos salarios.

Igualmente, señaló que varios trabajadores desean la destitución de Rafael Olivos, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

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