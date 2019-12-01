Luna del Cazador iluminará el cielo de México este 25 de octubre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 20:18:43

Ciudad de México, 15 de octubre de 2026.- La Luna del Cazador llegará al cielo la noche de este domingo 25 de octubre y podrá observarse desde México, en uno de los fenómenos astronómicos más esperados del mes.

Esta luna llena alcanzará su punto máximo de iluminación a las 22:11 horas, tiempo del centro del país, sin embargo, también podrá apreciarse durante las noches cercanas a esa fecha.

Su nombre proviene de antiguas tradiciones del hemisferio norte, cuando la luz de la Luna ayudaba a los cazadores a encontrar animales y prepararse para los meses más fríos del año.

Aunque muchas personas consideran que esta Luna se ve más grande y brillante que otras, su apariencia puede deberse a la ilusión lunar, un efecto que hace que parezca más grande cuando se encuentra cerca del horizonte. Además, puede adquirir tonos amarillos o anaranjados al salir o ponerse.

Para disfrutar de este fenómeno no es necesario usar telescopios ni equipos especiales, basta con buscar un lugar despejado y con poca iluminación y mirar hacia el cielo para apreciar la Luna.