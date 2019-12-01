Muere motociclista al accidentarse en Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 10:25:21

Morelia, Michoacán, a 10 de marzo 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al accidentarse con la motocicleta que conducía, un hombre perdió la vida, hechos registrados sobre la avenida Periodismo de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida vialidad, en las inmediaciones del fraccionamiento INDECO, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes encontraron tendido en el pavimento a un hombre el cual ya no presentaba signos vitales situación por laque se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio persona de la FGE quiera dieron fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue enviado al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que con base en la mecánica de hechos y evidencias físicas, el ahora occiso se accidentó con la moto que conducía.