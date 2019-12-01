Muere motociclista al accidentarse en Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 11:33:00

Morelia, Michoacán, a 12 de diciembre 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió al accidentarse con la motocicleta que conducía sobre la autopista Morelia-Salamanca, un hombre perdió la vida.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera, en las inmediaciones de la colonia La Soledad se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes sólo pudieron confirmar la muerte del motociclista.

Con base en lo anterior personal de la FGE tomaron conocimiento de los hechos.