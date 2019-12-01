Muere motociclista al accidentarse en Morelia, Michoacán 

Muere motociclista al accidentarse en Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 11:33:00
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 12 de diciembre 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió al accidentarse con la motocicleta que conducía sobre la autopista Morelia-Salamanca, un hombre perdió la vida.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera, en las inmediaciones de la colonia La Soledad se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes sólo pudieron confirmar la muerte del motociclista.

Con base en lo anterior personal de la FGE tomaron conocimiento de los hechos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Informa la Secretaría de Marina sobre acciones en Lázaro Cárdenas, Michoacán
Fallece al ser atropellado en colonia Miguel Hidalgo de Querétaro
En solo 11 días, autoridades decomisan 42 vehículos y capturan a 17 presuntos implicados en delitos como parte del Plan Michoacán
Tras cateo en Uruapan, Michoacán aseguran mercancía robada con violencia a distribuidora
Más información de la categoria
Demócratas publican nuevas fotos del caso Epstein en las que aparece Trump junto al empresario y varias mujeres
Operación Frontera Norte suma 9 mil 851 detenidos y más de 115 toneladas de estupefacientes asegurados
Tres hombres de Tabasco desaparecen tras acudir a mitin de Sheinbaum; uno aparece sin vida
Grecia Quiroz lanza advertencia a Harfuch: no enviar a policías que extorsionen tras denuncias
Comentarios