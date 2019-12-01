Muere motociclista al accidentarse en la Morelia-Salamanca 

Muere motociclista al accidentarse en la Morelia-Salamanca 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 08:40:03
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Tarímbaro, Michoacán, a 13 de julio 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al accidentarse con la motocicleta que conducía en la autopista Morelia-Salamanca, un individuo perdió la vida.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro 7+200, pasando el puente de Erandeni, de la referida carretera, se había accidentado un motociclista.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes conformaron la muerte del motorista, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue enviado al Semefo para los efectos de ley.

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