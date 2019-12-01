Ataque armado deja a hombre herido de gravedad en Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 07:22:40

Celaya, Guanajuato, a 13 de julio 2026.- Un joven de entre 25 y 30 años de edad recibió varios disparos a manos de sujetos desconocidos que le provocaron heridas graves, en la ciudad de Celaya, Guanajuato.

El suceso tuvo lugar en la vía publica de la comunidad Estrada en la calle Morelos la noche del domingo.

El sistema de emergencia 911 recibió el reporte sobre una persona lesionada por arma de fuego por lo que personal policíaco y socorrista se desplazaron frente a una escuela

Versiones extraofciales señalan que la víctima fue encontrada por paramedicos sobre la banqueta, por lo que le brindaron los primeros auxilios para estabilizarlo y trasladado a un centro médico en estado grave.

Sobre la mecánica sólo trascendió de manera extraoficial que se escucharon varias detonaciones y se escuchó una motocicleta alejarse a toda velocidad.

Agentes de Investigación Criminal y Peritos realizan las indagatorias correspondientes para esclarecer la agresión contra el hombre que lo tiene al borde de la muerte.