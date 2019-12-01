Ataque armado deja a hombre herido de gravedad en Celaya, Guanajuato

Ataque armado deja a hombre herido de gravedad en Celaya, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 07:22:40
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Celaya, Guanajuato, a 13 de julio 2026.- Un joven de entre 25 y 30 años de edad recibió varios disparos a manos de sujetos desconocidos que le provocaron heridas graves, en la ciudad de Celaya, Guanajuato. 

El suceso tuvo lugar en la vía publica de la comunidad Estrada en la calle Morelos la noche del domingo.

El sistema de emergencia 911 recibió el reporte sobre una persona lesionada por arma de fuego por lo que personal policíaco y socorrista se desplazaron frente a una escuela 

Versiones extraofciales señalan que la víctima fue encontrada por paramedicos sobre la banqueta, por lo que le brindaron los primeros auxilios para estabilizarlo y trasladado a un centro médico en estado grave. 

Sobre la mecánica sólo trascendió de manera extraoficial que se escucharon varias detonaciones y se escuchó una motocicleta alejarse a toda velocidad. 

Agentes de Investigación Criminal y Peritos realizan las indagatorias correspondientes para esclarecer la agresión contra el hombre que lo tiene al borde de la muerte.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Muere motociclista al accidentarse en la Morelia-Salamanca 
Aprehende la Policía Morelia a presunto ladrón
Ataque armado deja a hombre herido de gravedad en Celaya, Guanajuato
Rescatan a tres mujeres extraviadas en el Parque de los Dinamos de la CDMX tras operativo de búsqueda
Más información de la categoria
Ejército rescata a cuatro jóvenes cautivos tras operativo en Zapopan, Jalisco; investigan presunto centro de extorsión
Torres Piña: En Michoacán no vamos a permitir que regrese el régimen de privilegios de la derecha
Michoacán reporta pocos casos de dengue este año: SSM
Suman 4 mil 490 fallecidos tras terremotos registrados en Venezuela
Comentarios