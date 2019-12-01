Aprehende la Policía Morelia a presunto ladrón

Aprehende la Policía Morelia a presunto ladrón
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 08:29:00
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Morelia, Michoacán, a 13 de julio 2026.- En los momentos en que se encontraba en la azotea de una propiedad de la que había sustraído objetos diversos, un sujeto fue detenido por elementos de la Policía Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en una vivienda de la Calzada La Huerta, fraccionamiento Cosmos, había un individuo en la azotea.

De inmediato se trasladaron al sitio elementos de la Policía Morelia quienes requieren al hombre que traía consigo una mochila y herramienta diversa que había sustraído del lugar, misma que fue reconocida como propiedad de la víctima.

Finalmente el detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.

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