Muere motociclista al accidentarse en la Morelia-Quiroga

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2025 a las 13:17:09

Morelia, Michoacán, 28 de septiembre del 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió al accidentarse con la motocicleta que conducía, un hombre perdió la vida, hechos registrados en la carretera Morelia-Quiroga en el entronque a la Pátzcuaro-Cuitzeo.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos tía de tránsito así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes solo pudieron confirmar la muerte de un motociclista.

Con base en lo anterior al sitio se trasladaron elementos de la FGE quiera dieron fe del levantamiento del cuerpo el cual fue trasladado al Semefo para los efectos de ley.