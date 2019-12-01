Muere motociclista al accidentarse en la Morelia-Quiroga

Muere motociclista al accidentarse en la Morelia-Quiroga
Muere motociclista al accidentarse en la Morelia-Quiroga
Muere motociclista al accidentarse en la Morelia-Quiroga
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2025 a las 13:17:09
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 28 de septiembre del 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió al accidentarse con la motocicleta que conducía, un hombre perdió la vida, hechos registrados en la carretera Morelia-Quiroga en el entronque a la Pátzcuaro-Cuitzeo.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos tía de tránsito así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes solo pudieron confirmar la muerte de un motociclista.

Con base en lo anterior al sitio se trasladaron elementos de la FGE quiera dieron fe del levantamiento del cuerpo el cual fue trasladado al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se incendia vivienda en Zitácuaro, Michoacán, solo hubo daños materiales 
Tránsito: Muere otro motociclista ahora en la Morelia-Pátzcuaro; ya son dos este domingo
Muere motociclista al accidentarse en la Morelia-Quiroga
Queman vehículos sobre la carretera Erongarícuaro–Pátzcuaro, Michoacán 
Más información de la categoria
Tránsito: Muere otro motociclista ahora en la Morelia-Pátzcuaro; ya son dos este domingo
Queman vehículos sobre la carretera Erongarícuaro–Pátzcuaro, Michoacán 
Adolescente de 15 años asesina a su padre tras discusión en Tarímbaro, Michoacán
Principios de Morena siguen siendo mi brújula: Bedolla
Comentarios