Muere militar tras explosión de mina en zona serrana de Tepalcatepec, Michoacán, hogar de capo con recompensa de 10 millones de dólares 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 19:00:06

Tepalcatepec, Mich., a 19 de agosto de 2025.- Un elemento del Ejército Mexicano perdió la vida este martes luego de resultar herido de gravedad al detonar una mina terrestre durante labores de patrullaje en la región serrana de Los Horcones, en este municipio.

De acuerdo con los primeros informes, soldados del 43 Batallón realizaban un recorrido de vigilancia sobre una brecha de terracería cuando uno de ellos activó accidentalmente un artefacto explosivo oculto en el camino.

El estallido dejó severamente lesionado al Sargento Segundo de Infantería, Galileo Anastasio Cordero, quien recibió atención inmediata por parte de sus compañeros.

Posteriormente fue trasladado en helicóptero al Hospital Militar de Apatzingán; sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento poco después de su ingreso.

Hasta el momento no se ha precisado si otros militares resultaron heridos durante el ataque, mientras que autoridades castrenses mantienen un operativo en la zona para localizar más explosivos y dar con los responsables.

El hecho ocurre en un contexto de alta tensión en la región, días después de que el gobierno de Estados Unidos anunciara una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, señalado como presunto líder del cártel que opera en Tepalcatepec.