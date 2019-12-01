Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2026 a las 09:04:29

Morelia, Michoacán a 22 de noviembre de 2026.— Para prevenir fraudes en internet, suplantación de identidad y clonación de voz mediante inteligencia artificial, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) emitió una serie de recomendaciones a la ciudadanía para proteger sus datos personales y evitar ser víctima de engaños digitales.

A través de la Unidad Antiextorsión de la Guardia Civil, la dependencia exhortó a la población a evitar ingresar a sitios web de dudosa procedencia, ya que algunos son utilizados para obtener información privada que posteriormente puede ser empleada para cometer fraudes o extorsiones.

Entre las principales recomendaciones se encuentran no compartir datos personales o sensibles, evitar descargar archivos desconocidos, desconfiar de enlaces sospechosos y verificar la autenticidad de las páginas antes de proporcionar información, fotografías o videos.

La SSP también llamó a mantenerse alerta ante posibles intentos de suplantación de identidad o clonación de voz con inteligencia artificial, así como a no actuar bajo presión ante llamadas o mensajes sospechosos.

Finalmente, recordó que ante cualquier posible intento de extorsión es importante mantener la calma, colgar, verificar la información y denunciar de inmediato al 089.