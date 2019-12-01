Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2026 a las 09:10:23

Los Reyes, Michoacán a 22 de noviembre de 2026.— Dos jóvenes perdieron la vida luego de que la motocicleta en la que viajaban chocara de frente contra una camioneta en las inmediaciones del entronque a Pamatácuaro.

De acuerdo con los primeros reportes, tras recibir el aviso del accidente, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y encontraron ambas unidades con daños por el impacto.

Al revisar a los ocupantes de la motocicleta, confirmaron que ya no contaban con signos vitales.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes y dio inicio a las actuaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.